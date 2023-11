Vreme: Danes bo pretežno oblačno

Ljubljana, 2. novembra - Danes bo pretežno oblačno. Predvsem v zahodni polovici Slovenije bo občasno deževalo. Dež se bo čez dan krepil ter se popoldne pomaknil tudi proti vzhodnim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17, na Primorskem do 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči bodo padavine z nevihtami in nalivi zajele vso Slovenijo. Še bo vetrovno.

V petek bodo še občasne padavine. Čez dan se bo deloma zjasnilo, le na zahodu bo še ostalo pretežno oblačno. Meja sneženja bo povečini na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jugozahodni veter bo popoldne slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, ob morju okoli 13, najvišje dnevne od 8 do 14, ob morju do 18 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na soboto bodo padavine prehodno spet pogostejše. V soboto čez dan bo večinoma suho, deloma se bo razjasnilo. Pihal bo jugozahodni veter. Zvečer se bo od zahoda ponovno pooblačilo, padavine z nevihtami in nalivi bodo v noči na nedeljo zajele vso Slovenijo. V nedeljo popoldne bodo padavine oslabele, deloma se bo razjasnilo.

Vremenska slika: Hladna fronta je dosegla zahodne Alpe in bo v noči na petek prešla naše kraje. Pred njo k nam z jugozahodnim vetrom doteka vlažen in topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas sprva še sončno, a se bo popoldne pooblačilo, vendar bo do večera ostalo suho. Drugod bo povečini oblačno. Na zahodu bodo že zjutraj nastale plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile proti vzhodu. Krepil se bo južni do jugozahodni veter. V petek bo večinoma oblačno z občasnimi padavinami, ki jih bo več v Alpah, dopoldne pa tudi v krajih vzhodno od nas. Popoldne bo jugozahodni veter slabel.

Biovreme: Danes popoldne se bo vremenska obremenitev spet povečevala. V petek se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki bo popoldne popuščala.