Newyorške borze končale v zelenem

New York, 1. novembra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so v sredo končale trdno višje, potem ko je ameriška centralna banka Federal Reserve ohranila obrestne mere nespremenjene in se že drugič zapored odločila proti zvišanju, poroča francoska tiskovna agencija AFP.