Sindikat upokojencev opozarja na pomembnost dostopa upokojencev do javnega prometa

Ljubljana, 2. novembra - Člani Sindikata upokojencev Slovenije so v javnem pismu ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra pozvali, da javni promet uredi tako, da ga bodo lahko uporabljali vsi, ko ga potrebujejo in posebej poudarili dostop starejših do njega. Ti so namreč enakopravni uporabniki, četudi je ta zanje brezplačen, poudarjajo v sindikatu.