Pregled - šport, 1. 11. (sreda)

LJUBLJANA - Odbojkarji Merkur Maribora in Hiša na kolesih Triglava se od evropskega pokala challenge poslavljata že po prvi oviri. Obe ekipi sta izgubili že prvi tekmi v domači dvorani, zamujenega pa nista nadoknadila niti v gosteh. Obe sta izgubili tudi povratni tekmi, obe še enkrat z 1:3. Mariborčani proti finski ekipi Akaa Volley, Kranjčani pa proti bolgarskemu Deya Volley Burgasu. V prejšnjem tednu si je napredovanje z dvema zmagama proti ciprski Omonii zagotovila Panvita Pomgrad, velika senzacija pa bi bila, če se Sobočanom v prvem krogu rednega dela tekmovanja ne bi pridružil Calcit Volley. Kamničani so danes odigrali šele prvo tekmo proti norveškemu Vikingu, v njej pa pokazali veliko premoč. Prav vse tri nize so dobili gladko, trener Mladen Kašić je lahko v igro pošiljal tudi rezerviste, ki pa so dokazali, da ima hrvaški strokovnjak široko klop. Ekipi bosta v Kamniku povratno tekmo odigrali že v četrtek.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 18. kroga lige ICEHL izgubili z Vienno Capitals z 2:3, čeprav s po prvi tretjini vodili z 2:0. Gola za Ljubljančane sta dosegla Žiga Mehle in Ville Leskinen.

BOLZANO - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili z Vipitenom z 1:6 (1:1, 0:3, 0:2).

CORTINA D'AMPEZZO - Hokejisti ekipe RST Pellet Celje so v tekmi alpske lige v gosteh izgubili s Cortino s 3:5 (2:2, 0:0, 1:3).

SOFIJA - Bolgarska nogometna zveza (BFS) je sporočila, da je novi selektor izbrane vrste Ilian Iliev. Na tem mestu je 55-letni domači strateg nasledil Srba Mladena Krstajića, ki so ga v vodstvu zveze zaradi slabih rezultatov odpustili prejšnji teden.Mandat so domačemu strategu zaupali po seji predsedstva, podprl ga je tudi predsednik zveze Borislav Mihajlov. Do konca sezone 2023/24 bo sicer še ostal tudi trener prvoligaša Černo more iz Varne, potem pa se bo posvetil samo selektorskemu delu. Njegovi prvi tekmi na novem delovnem mestu bosta kvalifikacijski proti Madžarski in Srbiji 16. in 19. novembra.

NYON - Srbsko nogometno reprezentanco je zaradi izgredov navijačev, ki so med drugim gostujočim privržencem ukradli zastavo, in številnih drugih organizacijskih napak na tekmi proti Črni gori Evropska nogometna zveza (Uefa) kaznovala z eno tekmo brez navijačev, poleg tega pa bo morala srbska nogometna zveza plačati še 89.500 evrov.Srbija bo tako brez navijaške pomoči na odločilni tekmi za preboj na evropsko prvenstvo proti Bolgariji v Leskovcu, čeprav Srbi že napovedujejo, da bodo izkoristili možnost, da si tekmo ogledajo otroci do 14. leta starosti. Srbi bodo za uvrstitev na prvenstvo v Nemčijo proti Bolgarom potrebovali remi.

OTOČEC - Na Otočcu so se končale kvalifikacije mednarodnega namiznoteniškega turnirja WTT Feeder. Za slovenske igralce niso bile uspešne, saj se nikomur izmed štirih ni uspelo uvrstiti na glavni turnir. Še najbližje je bila Katarina Stražar, ki je z 2:3 izgubila odločilni dvoboj proti 266. igralki sveta Čehinji Katerini Tomanovski, čeprav je vodila z 2:1 v nizih.Je pa kar nekaj Slovencev, ki so jih neposredno uvrstili na glavni turnir, na katerem bo nastopilo po 64 igralcev in igralk. Peter Hribar se bo v prvem krogu meril s Špancem Juanom Perezom, tekmec Aljaža Godca bo tretji nosilec, Hrvat Andrej Gačina, Denija Kožula pa Kwan Ma Ho iz Hongkonga.Pri ženskah se bo Sara Tokić udarila s Hrvatico Hano Arapović, Ana Tofant pa s Čehinjo Zdeno Blaškovo.

PARIZ - Poljski teniški igralec Hubert Hurkacz je na pariškem mastersu ATP danes presegel mejo tisoč doseženih asov v koledarskem letu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na dvoboju proti Robertu Bautisti Agutu, dobil ga je s 6:3, 6:2, bi za dosežen mejnik potreboval 15 asov, dosegel jih je 19. Hurkacz je prvi igralec s takšnim dosežkom po Američanih Johnu Isnerju in Reillyju Opelki leta 2019. Rekorder je sicer Hrvat Ivo Karlović, ki je leta 2015 v eni sezoni zbral 1447 asov. V povprečju je v tej sezoni dosegal po 15 asov na dvoboj. V letu 2023 je zmagal na turnirjih v Marseillu in Šanghaju.

CANCUN - Američanka Jessica Pegula je na zaključnem turnirju WTA v mehiškem Cancunu premagala prvo teniško igralko sveta Arino Sabalenko iz Belorusije s 6:4 in 6:3 ter se že po drugi tekmi uvrstila v polfinale. Sabalenka bo naslednji dvoboj za drugo mesto, ki vodi v nadaljevanje iz skupine, igrala v noči na petek proti Kazahstanki Jeleni Ribakini. Ta je v drugem dvoboju ugnala Grkinjo Mario Sakkari s 6:0, 6:7 (4) in 7:6 (2). Grkinja je ostala brez možnosti za polfinale.

TORONTO - Hokejisti Los Angeles Kings so v Torontu s 4:1 ugnali Maple Leafs in so v tej sezoni ostali neporaženi na gostovanjih. Slovenski zveznik Anže Kopitar je dosegel podajo v 13. minuti zadnje tretjine, ko je končni izid postavil Adrian Kempe. Los Angeles je po peti zmagi ob po dveh porazih in podaljških z 12 točkami na sedmem mestu v ligi.