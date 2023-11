Pregled - svet, 1. 11. (sreda)

GAZA - Prvič po napadih Hamasa na Izrael 7. oktobra in začetku izraelske ofenzive na območje Gaze so za prehod ljudi odprli mejni prehod Rafa med Gazo in Egiptom. Gazo je zapustilo več kot 400 ljudi, od tega so z reševalnimi vozili v Egipt prepeljali 76 bolnikov in ranjencev ter 335 tujcev in oseb z dvojnim državljanstvom. Med ranjenimi, ki so v reševalnih vozilih čakali, da prečkajo mejni prehod, so bili tudi otroci.

GAZA - Izraelska vojska je ponovno napadla begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze, pri tem je bilo ubitih več deset ljudi, so sporočile oblasti v oblegani palestinski enklavi. ZN so napade na največje begunsko taborišče v Gazi ostro obsodili. Po navedbah ministrstva za zdravje v Gazi je med izraelskimi napadi doslej umrlo več kot 8700 ljudi, od tega dve tretjini žensk in otrok.

GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da so njene sile od začetka vojne s Hamasom izvedle napade na več kot 11.000 ciljev, ki so pripadali terorističnim organizacijam na območju Gaze. Izrael je ob obleganju Gaze nadaljeval tudi z obstreljevanjem ciljev proiranskega gibanja Hezbolah na jugu Libanona.

SARAJEVO - Prihodnost BiH je v EU, je dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, a pri tem poudarila, da je potreben napredek pri izpolnjevanju reform. BiH je obiskala ob koncu turneje po državah Zahodnega Balkana, kjer je predstavila načrt za gospodarsko rast Zahodnega Balkana, po katerem bo EU za reforme in naložbe namenila šest milijard dolarjev.

BEOGRAD - Srbski predsednik Aleksandar Vučić je razpustil parlament in za 17. december razpisal predčasne parlamentarne volitve. K predčasnim volitvam je pozvala proevropska opozicija, ki je septembra sklenila dogovor o sodelovanju s ciljem nastopa proti aktualni vladi pod vodstvom SNS.

KIJEV - Ukrajinske oblasti so sporočile, da so ruske sile v zadnjih 24 urah obstreljevale več kot sto krajev v Ukrajini, kar je največ v enem dnevu od začetka leta. Ruske sile so obstreljevale 118 naselij v desetih regijah, je sporočil ukrajinski notranji minister Igor Klimenko. Kijev je poročal tudi o ruskem napadu na rafinerijo nafte v Kremenčuku v osrednjem delu države.

WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Antony Blinken se je v torek pred vnovično turnejo na Bližnjem vzhodu po telefonu pogovarjal z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom. Ponovil je ameriško podporo pravici Izraela do obrambe, vendar ob upoštevanju mednarodnega humanitarnega prava. ZDA na Bližnji vzhod pošiljajo še 300 vojakov, so v torek sporočili iz Pentagona.

TEHERAN/AMAN - Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je pozval muslimanske države, naj zaradi izraelske ofenzive na območje Gaze prekinejo trgovinske odnose z Izraelom. Jordanija pa je sporočila, da bo v znamenje protesta proti izraelski vojaški ofenzivi na območju Gaze iz Izraela odpoklicala svojega veleposlanika.

PARIZ - Novinarji brez meja so sporočili, da so vložili pritožbo pri Mednarodnem kazenskem sodišču zaradi vojnih zločinov, storjenih nad novinarji v Palestini in Izraelu. Kot so opozorili, obseg in resnost mednarodnih zločinov proti novinarjem, zlasti v Gazi, zahteva prednostno preiskavo tožilca tega sodišča.

WASHINGTON - Direktor FBI Christopher Wray je v torek v kongresu dejal, da je teroristična grožnja ZDA po Hamasovem napadu na Izrael 7. oktobra povišana, saj so vse večje teroristične skupine ponovno pozvale k napadom na ZDA in njene interese, poročajo ameriški mediji.

BRUSELJ - Evropski odbor za varstvo podatkov je sprejel zavezujočo odredbo, s katero bo ameriškemu tehnološkemu velikanu Meta, pod čigar okrilje med drugim spadata družbeni omrežji Facebook in Instagram, prepovedal obdelavo osebnih podatkov uporabnikov za namene vedenjskega oglaševanja.

MAASTRICHT - Pred 30 leti je začela veljati maastrichtska pogodba, s čimer je bila ustanovljena Evropska unija, kakršno poznamo danes. Pogodba o EU, imenovana tudi maastrichtska pogodba, je vzpostavila enotni trg s štirimi svoboščinami, ki ostaja temelj unije še danes, in odprla pot za kasnejšo uvedbo skupne evropske valute, evra.

ISLAMABAD - Na tisoče afganistanskih beguncev, ki živijo v Pakistanu, je zapustilo državo v strahu pred pridržanjem in izgonom. Iztekel se je namreč rok, do katerega so morali priseljenci brez urejenega statusa bivanja, med katerimi so tudi številni Afganistanci, zapustiti Pakistan. V zadnjih dveh tednih v domovino vrnilo več kot 100.000 afganistanskih državljanov.

ASTANA - Francoski predsednik Emmanuel Macron se je srečal s kazahstanskim predsednikom Kasimom-Žomartom Tokajevom in dejal, da želi okrepiti sodelovanje s Kazahstanom. Pohvalil je Astano, ker se ni odločila postaviti na stran Moskve glede Ukrajine, in naznanil podpis vrste dogovorov med državama, med drugim na področju energetike.