Prva reševalna vozila z ranjenimi iz Gaze prispela v Egipt.

Gaza, 1. novembra - Prva reševalna vozila z ranjenimi civilisti iz Gaze so danes prek mejnega prehoda Rafa prispela v Egipt, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Preko mejnega prehoda naj bi danes iz Gaze dovolili odhod približno 90 ranjencem ter do 500 tujcem in osebam z dvojnim državljanstvom.