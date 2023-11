Neznanci ponoči vlomili v hišo in prebudili stanovalca

Ljubljana, 1. novembra - Trije neznanci so ponoči vlomili v hišo v okolici Litije in med drugim vstopili v spalnico. Prebudili so stanovalca, nato pa pobegnili, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana. Poškodovan ni bil nihče, vlomilci pa so ukradli denar. Policisti o kaznivem dejanju še zbirajo obvestila.