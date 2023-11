Po odprtju mejnega prehoda Rafa bodo Gazo danes lahko zapustili prvi tujci in ranjeni

Gaza, 1. novembra - Na desetine tujcev in oseb z dvojnim državljanstvom bo danes lahko zapustilo območje Gaze preko mejnega prehoda Rafa, ki so ga prvič odprli za ljudi po napadih palestinskega gibanja Hamas na Izrael 7. oktobra, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gazo bo lahko danes zapustilo tudi približno 90 bolnikov in ranjenih Palestincev.