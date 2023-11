Azijske borze v zelenem

Tokio, 1. novembra - Indeksi na azijskih borzah so se danes večinoma zvišali in tako sledili trendu, ki so ga v torek začrtali vlagatelji na Wall Streetu. Oči bodo danes uprte predvsem v Washington, kjer se bo končalo dvodnevno zasedanje ameriške centralne banke Federal Reserve. Odbor za odprti trg banke po pričakovanjih ne bo spreminjal glavne obrestne mere.