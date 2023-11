New York, 1. novembra - Ekipa San Antonio Spurs je v severnoameriški košarkarski ligi NBA v Phoenixu s 115:114 premagala Suns. Tudi v Clevelandu so klonili domači, Cavaliers so s 109:91 ugnali igralci New York Knicks. V Los Angelesu pa so Clippers s 118:102 porazili Orlando Magic.