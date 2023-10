Pregled - šport, 31. 10. (torek)

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije tudi po petem nastopu in tretjem doma v evropskem pokalu ostajajo brez zmage. Tokrat so morali priznati premoč litovski ekipi Wolves iz Vilniusa, ki je slavila s 86:78. Najboljši posamezniki na današnji tekmi v Stožicah pred 2500 gledalci so bili DJ Stewart, Amadou Sow, Karlo Matković in Klemen Prepelič. Vsi so dosegli po 13 točk.

MURSKA SOBOTA - Slovenska ženska nogometna reprezentanca je na četrti tekmi lige narodov v Murski Soboti z Belorusijo igrala 0:0. Izbranke Saše Kolmana bodo v zadnjih dveh krogih 1. decembra gostile BiH, za konec pa 5. decembra igrale na Češkem.

LJUBLJANA - Mednarodna hokejska zveza je potrdila kvalifikacijske skupine za nastop na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026. Slovenska članska reprezentanca, ki jo je pred kratkim prevzel Edo Terglav, se bo na Danskem prihodnje leto merila proti Danski, Norveški in eni od kvalifikantk, je IIHF zapisala na spletni strani. Danska bo turnir skupine F gostila med 29. avgustom in 1. septembrom prihodnje leto.

MEMPHIS - Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je z Dallas Mavericks veselil še tretje zaporedne zmage v novi sezoni severnoameriške lige NBA. Moštvo iz Teksasa je ugnalo Memphis Grizzlies s 125:110. Ljubljančan je ob tem dosegel 35 točk ob 12 skokih in 12 podajah za skupno že 58. trojni dvojček v karieri. Dallas je sezono začel s tremi zmagami in je pri vrhu zahodne konference.

LOS ANGELES - Ameriški košarkarski zvezdnik lige NBA James Harden se po pisanju dobro obveščenih virov pri medijski hiši ESPN seli k Los Angeles Clippers. Tam bo 34-letni organizator igre združil moči z zvezdnikoma Kawhijem Leonardom in Paulom Georgeom. K Philadelphia 76ers se selijo Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington in KJ Martin, v drugo smer pa se bosta podala še PJ Tucker in srbski reprezentant Filip Petrušev, nekdanji član Mege in Crvene zvezde v ligi Aba.