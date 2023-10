Pregled - svet, 31. 10. (torek)

GAZA - Izraelske sile so ponoči nadaljevale s silovitim obstreljevanjem Gaze. V izraelskem napadu na begunsko taborišče Džabalija na severu Gaze je bilo ubitih najmanj 50 ljudi, še okoli 150 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje palestinske oblasti. Napad, v katerem naj bi ubili enega od poveljnikov Hamasa, je potrdil tudi Izrael. V Gazi medtem še naprej potekajo intenzivni spopadi med izraelskimi silami in Hamasom, pri čemer smrtne žrtve beležita obe strani.

NEW YORK - Omejeno število tovornjakov s pomočjo, ki vstopajo v Gazo, ne zadostuje za zadovoljitev humanitarnih potreb več kot dveh milijonov ljudi v oblegani palestinski enklavi, je v ponedeljek Varnostnemu svetu Združenih narodov sporočil vodja agencije ZN za pomoč palestinskim beguncem Philippe Lazzarini. Obstoječi sistem, ki omogoča dostop pomoči v Gazo, je obsojen na propad, če ne bo politične volje, da se zagotovi smiseln pretok oskrbe, ki bo ustrezal humanitarnim potrebam brez primere, je dejal in pozval VS ZN, naj zahteva takojšnjo humanitarno prekinitev ognja.

TEL AVIV/BRUSELJ - Izraelske sile ob obleganju Gaze nadaljujejo z vojaškimi aktivnostmi tudi v Libanonu, kjer je izraelsko letalstvo ciljalo "teroristično infrastrukturo" Hezbolaha. Razmere se zaostrujejo še na zasedenem Zahodnem bregu, kjer so izraelske varnostne sile v dveh ločenih incidentih ubile dve osebi. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell je v ponedeljek in danes v pogovorih s predstavniki Savdske Arabije, Jordanije, Egipta in Organizacije za islamsko sodelovanje (OIC) obsodil napade naseljencev na Palestince na Zahodnem bregu.

PODGORICA/BEOGRAD - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je obiskala Podgorico in Beograd. V Črni gori je opozorila, da je za pristopanje ključno izvajanje reform, in poudarila, da bi se Črnogorci lahko pridružili EU še pred letom 2030. Po srečanju s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem pa je dejala, da je Srbija ena od najnaprednejših držav na poti v EU, a da mora z unijo uskladiti zunanjo politiko. Vučić je kot glavni oviri na poti v EU navedel neusklajenost z Brusljem glede Kosova in sankcij proti Rusiji.

PODGORICA - Črnogorski parlament je potrdil novo vlado s premierjem Milojkom Spajićem na čelu. Po razpravi, ki je trajala vso noč, je predlog zjutraj podprlo 46 od skupno 81 poslancev. Zelo burna razprava je potekala že ves ponedeljek pred tem, saj je moral parlament sprva potrditi novega predsednika skupščine. To je postal Andrija Mandić iz stranke Nova srbska demokracija. Zanj je glasovala nova parlamentarna večina, ki jo tvorijo zmagovalna stranka junijskih volitev Gibanje Evropa zdaj, Demokrati nekdanjega predsednika skupščine Alekse Bečića, stranke albanske manjšine, Socialistična ljudska stranka ter Mandićeva koalicija Za prihodnost Črne gore. Slednja zaenkrat v novi vladi še nima lastnih ministrov, bi jih pa po dogovoru lahko predvidoma dobila ob načrtovani rekonstrukciji v začetku leta 2025.

MILANO/REKA - Sever in osrednji del Italije so v ponedeljek zajela neurja z obilnim dežjem in močnim vetrom. Najhuje je na območju Milana, kjer je reka Seveso prestopila bregove in poplavila severni del mesta. Oblasti v Benetkah so sprožile sistem jezov Mose, ki je mesto obvaroval pred poplavami. V Parmi po neurju pogrešajo eno osebo. S težavami zaradi neurij so se spopadali tudi na severu Hrvaške, od Reke do Zagorja.

LUXEMBOURG - Območje evra je po prvih ocenah evropskega statističnega urada Eurostat oktobra zabeležilo 2,9-odstotno inflacijo, potem ko je bila ta mesec prej pri 4,3 odstotka. Spodbujale so jo predvsem visoke cene hrane, alkohola in tobaka. Gospodarstvo območja pa se je v tretjem letošnjem četrtletju v četrtletni primerjavi skrčilo za 0,1 odstotka, medtem ko se je bruto domači proizvod (BDP) v EU v tem času za prav toliko okrepil.

WASHINGTON - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v ameriškem kongresu skupaj z obrambnim ministrom Lloydom Austinom poudaril nujnost potrditve pomoči za Ukrajino in Izrael. Kot je dejal, želi ruski predsednik Vladimir Putin izkoristiti vojno na Bližnjem vzhodu za zmanjšanje zahodne podpore Kijevu. Vlada predsednika ZDA Joeja Bidna si že nekaj časa želi, da kongres potrdi dodatno pomoč za Ukrajino, od nedavno pa tudi za Izrael. Republikanci, ki imajo večino v predstavniškem domu, nad to idejo niso preveč navdušeni. Zaslišanje v kongresu so večkrat prekinili propalestinski protestniki, ki so zahtevali takojšnjo prekinitev ognja in konec ameriške podpore Izraelu.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v ponedeljek izdal izvršni ukaz o regulaciji umetne inteligence, ki naroča zveznim agencijam, naj postavijo nove varnostne standarde na tem področju in naroča podjetjem, da delijo rezultate svojih varnostnih testov in druge ključne informacije z vlado, je sporočila Bela hiša. Izvršni ukaz, ki ima rok trajanja, dokler ga prihodnji predsednik ne prekliče, se zanaša na zakon o proizvodnji za obrambo iz časov hladne vojne, ki zvezni vladi omogoča določen nadzor nad podjetji, če gre za ključna vprašanja nacionalne varnosti. Trajne regulacije mora sprejeti kongres.

MADRID - Španska prestolonaslednica Leonor je na svoj 18. rojstni dan prisegla zvestobo španski ustavi in s tem stopila korak bližje k podedovanju prestola od svojega očeta, kralja Felipeja VI. Madridska mestna hiša je na osrednjem trgu Puerta del Sol postavila velikanske zaslone, da bi lahko javnost v živo spremljala prenos kratke slovesnosti. Prisego je sicer bojkotiralo pet od 11 strank, zastopanih v spodnjem domu parlamenta. Te stranke namreč zahtevajo odpravo monarhije. Poleg tega se slovesnosti niso udeležili trije ministri vladne koalicije.

NAIROBI - Britanski kralj Karel III. in njegova soproga Camilla sta začela štiridnevni obisk v Keniji, kjer ju je sprejel predsednik William Ruto. Gre za prvi obisk države Skupnosti narodov, odkar je Karel postal monarh. Pričakuje se, da bo kralj med drugim obravnaval kolonialno zgodovino Združenega kraljestva.