ZDA z novimi sankcijami nad podpornike mjanmarske hunte

Washington, 1. novembra - ZDA, Kanada in Združeno kraljestvo so v torek uvedli nove sankcije proti podpornikom vojaškega režima v Mjanmaru, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Do novih sankcij prihaja več kot dve leti po vojaškem udaru v tej azijski državi, ki je strmoglavil demokratično izvoljeno vlado.