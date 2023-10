Zaradi močnih lokalnih nalivov in vetra veliko posredovanj tudi danes čez dan

Ljubljana, 31. oktobra - Gasilci, delavci cestnih in komunalnih služb ter pripadniki civilne zaščite so zaradi močnih lokalnih nalivov in vetra imeli veliko dela tudi danes čez dan. Črpali so vodo iz objektov, nameščali protipoplavne vreče, prekrivali razkrite strehe odstranjevali podrta drevesa ter zavarovali zemeljske plazove. Skupno so zabeležili 83 dogodkov.