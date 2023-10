Na Obali imeli težave zaradi visokega plimovanja in padavin

Piran/Izola, 31. oktobra - Visoko plimovanje morja in močnejše deževje je zlasti ponoči in zjutraj na Obali povzročilo precej nevšečnosti. Morje je prestopilo rob obalne črte v Izoli in Piranu. Več cest so poplavile meteorne vode. V Šalari je narasla reka Badaševica ogrožala tamkajšnje naselje.