Caterpillar s četrtletno rastjo dobička

New York, 1. novembra - Proizvajalec težke gradbene opreme Caterpillar je v tretjem četrtletju letošnjega leta zabeležil 2,79 milijarde dolarjev dobička, potem ko se je v enakem obdobju lani ustavil pri 2,04 milijarde dolarjev. Prihodki so narasli za 12 odstotkov na 16,81 milijarde dolarjev. Kljub dobrim rezultatom so se delnice podjetja po objavi rezultatov pocenile.