Newyorške borze v rdečem

New York, 31. oktobra - Tečaji na newyorških borzah so na začetku današnjega trgovanja obarvani rdeče. Oči vlagateljev so usmerjene v dvodnevno zasedanja ameriške centralne banke Federal Reserve (Fed), ki se bo končalo v sredo. Po napovedih sicer Fed drugič zapored ne bo spreminjal glavne obrestne mere, ki jo je pred septembrom v letu in pol dvignil enajstkrat.