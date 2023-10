Padavine težave povzročile tudi v kočevski občini

Kočevje/Osilnica, 31. oktobra - Padavine so nekaj nevšečnosti povzročile tudi v občini Kočevje, kjer je meteorna in podtalna voda poplavila več kot 20 objektov. Gasilci, ki so iz poplavljenih kleti črpali vodo in nameščali protipoplavne vreče, so z intervencijami na terenu po večini že zaključili, je za STA potrdil vodja civilne zaščite Kočevje Igor Kalinič.