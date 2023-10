Srbija zaradi prepovedanega pesticida uničila pošiljko mandarin iz Hrvaške

Beograd, 31. oktobra - Zaradi prisotnosti pesticida klorpirifos so na meji s Srbijo zaustavili pošiljko mandarin iz Hrvaške in jo uničili. To je že druga sporna pošiljka mandarin iz Hrvaške, ki so jo v Srbiji uničili zaradi navzočnosti tega pesticida, danes poroča srbska tiskovna agencija Tanjug.