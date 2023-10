Izraelski veleposlanik pri ZN si je nadel rumeno zvezdo in zasmehoval VS ZN

New York, 31. oktobra - Izraelski veleposlanik pri ZN Gilad Erdan si je v ponedeljek med zasedanjem Varnostnega sveta ZN nadel rumeno Davidovo zvezdo, kakršno so morali judje nositi pod nacisti. V nagovoru je zasmehoval VS ZN in poudaril, da bo zvezdo nosil, dokler ta ne bo obsodil grozodejstev Hamasa. Spominski center holokavsta Jad Vašem je že obsodil njegova ravnanja.