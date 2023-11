Najboljši evropski judoisti po devetih letih znova v Montpellierju

pripravil Nejc Molan

Ljubljana, 1. novembra - V Montpellierju v Franciji se bo v petek začelo evropsko prvenstvo v judu. Na prvenstvu stare celine, ki bo trajalo do nedelje, se bo pomerilo 389 tekmovalk in tekmovalcev iz 46 držav. Na EP potuje tudi deseterica slovenskih judoistk in judoistov, med katerimi predvsem dekleta odkrito napadajo medalje.