Ljubljana, 31. oktobra - Reke v večjem delu države naraščajo. Najmočneje narašča reka Kolpa. Vodnatost rek je velika, le v severovzhodni Sloveniji mala do srednja in ustaljena. Sava Bohinjka se v srednjem in spodnjem toku razliva na običajnih območjih, navaja Agencija RS za okolje (Arso).