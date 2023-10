Izrael nadaljuje s smrtonosnimi napadi na Gazo

Gaza, 31. oktobra - Izraelske sile so ponoči nadaljevale s silovitim obstreljevanjem Gaze, kjer so se tudi neposredno spopadle s pripadniki Hamasa. Vojska trdi, da je v zadnjem dnevu zadela 300 tarč, povezanih s to palestinsko oboroženo skupino. V najnovejših napadih na oblegano enklavo je bilo ubitih več deset civilistov.