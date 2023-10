Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 31. oktobra - Indeksi na evropskih borzah so se v uvodnem delu današnjega trgovanja zvišali. Vlagatelji so v pričakovanju objave evropskega statističnega urada Eurostat, ki bo danes objavil prvo oceno gibanja BDP v evrskem območju in celotni EU v tretjem četrtletju ter prvo oceno oktobrske inflacije.