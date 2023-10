OMV z nižjimi četrtletnimi prihodki in dobičkom

Dunaj, 31. oktobra - Avstrijski energetski koncern OMV, ki je bil do nedavno prisoten tudi v Sloveniji, je v tretjem letošnjem četrtletju glede na enako lansko obdobje utrpel 45-odstotni padec prihodkov in 64-odstotni upad čistega dobička. Ob tem so v družbi napovedali še več kot 170 milijonov evrov investicije v izgradnjo tovarne za recikliranje v Nemčiji.