Vrečko ob dnevu reformacije: Pomembno je, da si vzamemo čas za poglobljeno branje in razumevanje prebranega

Ljubljana, 31. oktobra - Ministrica za kulturo Asta Vrečko je v video nagovoru ob dnevu reformacije poudarila, da so reformatorji s svojim delovanjem odločilno prispevali k takratni demokratizaciji dostopa do vedenja in znanja. Danes, ko so vse informacije tako rekoč na dosegu roke, pa je še bolj ključno, da si vzamemo čas za poglobljeno branje in razumevanje prebranega.