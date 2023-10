Padavine zjutraj povzročale težave predvsem v zahodnem delu države

Ljubljana, 31. oktobra - Vremenska fronta z neurjem, ki je zgodaj zjutraj prešla zahodni del Slovenije, je prizadela območja regijskih centrov za obveščanje Nova Gorica, Koper in Postojna. Gasilci so izvajali protipoplavne ukrepe, črpali meteorno vodo iz objektov in odstranili podrto drevje. Skupno so zabeležili 13 dogodkov, od tega osem na obalnem območju.