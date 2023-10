Vreme: Danes pretežno oblačno s padavinami in nevihtami

Ljubljana, 31. oktobra - Danes bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Sprva bo še pihal jugozahodni veter, ki bo popoldne obračal na severno do severozahodno smer. Zvečer bodo padavine ponehale. Temperature bodo sredi dneva od 11 do 20 stopinj Celzija, popoldne pa se bo ohladilo, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Ponoči se bo postopno zjasnilo.

V sredo bo po večini sončno, po nižinah bo zjutraj in deloma dopoldne marsikje megleno. Popoldne se bo od jugozahoda oblačnost povečala in na Primorskem ter Notranjskem že lahko rahlo dežuje. Jutranje temperature bodo od 2 do 6, v alpskih dolinah malo pod 0, ob morju okoli 10, najvišje dnevne od 11 do 16, na Primorskem okoli 18 stopinj Celzija.

Opozorilo: Danes se bodo občasno še pojavljali krajevni nalivi in močni sunki vetra.

Obeti: V noči na četrtek bodo rahle padavine prehodno zajelo vso Slovenijo in do jutra na vzhodu že ponehale. Čez dan bo v vzhodnih krajih dokaj sončno, na zahodu pa povečini oblačno z rahlim dežjem. Spet bo pihal jugozahodni veter. Zvečer se bodo padavine na zahodu okrepile, v noči na petek zajele vso Slovenijo ter v petek čez dan postopno oslabele in ponehale.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje. Hladna fronta se prek vzhodnih Alp in severnega Balkana pomika proti vzhodu. Za njo bo k nam prehodno pritekal nekoliko hladnejši in bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal na severno smer.

Biovreme: Danes bo veliko ljudi imelo z vremenom povezane težave. Zvečer bo obremenitev popustila, v sredo bo vpliv vremena na počutje ugoden.