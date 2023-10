Newyorške borze končale v zelenem

New York, 30. oktobra - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v zelenem. Delnice na Wall Streetu so se v ponedeljek okrepile pred odločitvijo o obrestnih merah ameriške centralne banke in medtem ko vlagatelji tehtajo tveganje regionalnega konflikta na Bližnjem vzhodu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.