Pregled - svet, 30. 10. (ponedeljek)

GAZA - Potem ko je Izrael konec tedna v Gazi po zračni sprožil tudi kopensko ofenzivo, se nadaljujejo intenzivni spopadi izraelske vojske in palestinskega gibanja Hamas. Vojska je sporočila, da so ubili več deset pripadnikov Hamasa in samo v nedeljo zadeli 600 tarč. Izraelski tanki so po navedbah prič dosegli četrt Zajtun na obrobju mesta Gaza in blokirali pomembno cesto, ki povezuje sever in jug palestinske enklave, vojska pa je prebivalce Gaze znova pozvala k umiku na jug. Ukaz za evakuacijo je po navedbah ZN prejelo vseh deset bolnišnic na severu Gaze.

TEL AVIV/GAZA - Izrael v vojaški kampanji proti skrajnemu palestinskemu gibanju Hamas sistematično napreduje, je na novinarski konferenci dejal premier Benjamin Netanjahu. Poudaril je, da je sedaj čas za vojno, in da prekinitve ognja ne bo. Po njegovih besedah bi namreč prekinitev ognja pomenila predajo Izraela terorizmu. Ocenil je še, da Izrael postavlja mejo med silami civilizacije in silami barbarstva, ter ponovil zavezo Izraela vrnitvi vseh zajetih talcev.

TEL AVIV/GAZA - Izraelska vojska je sporočila, da je bila med operacijo na območju Gaze iz ujetništva palestinskega gibanja Hamas izpuščena talka, vojakinja Ori Megidiš. Hamas je pred tem objavil videoposnetek treh drugih talk, ki jih je oborožena skupina zajela med vdorom v Izrael 7. oktobra. Na posnetku ena od zajetih žensk kritizira odločitve izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, rekoč da nujno potrebujejo prekinitev ognja. Netanjahu, ki je zaradi negotove usode talcev pod vse večjim pritiskom, je posnetek označil za "kruto psihološko propagando".

NEW YORK - Po neuspešnem glasovanju o štirih dosedanjih predlogih resolucij v Varnostnem svetu Združenih narodov o vojni med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas v Gazi, v New Yorku potekajo posvetovanja za zaprtimi vrati o predlogu resolucije desetih nestalnih članic tega najpomembnejšega organa ZN - to so Albanija, Brazilija, Ekvador, Gabon, Gana, Japonska, Malta, Mozambik, Švica in Združeni arabski emirati. Ob tem bo na pobudo Združenih arabskih emiratov potekalo tudi zasedanje na temo razmer na Bližnjem vzhodu.

NEW YORK - Posebni odposlanec ZN za Sirijo Geir Pedersen je v Varnostnem svetu ZN na zasedanju na temo razmer v Siriji povedal, da se nestabilnost in nasilje povečujeta, smiselnega političnega procesa pa ni. Opozoril je, da je Sirija na najnevarnejši točki v zadnjem času, ker se je tja začel prelivati spopad med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas. Varnostni svet je ob tem podaljšal mandat Podporni misiji ZN v Libiji (Unsmil) za eno leto do 31. oktobra 2024 in izraža zaskrbljenost nad humanitarnimi razmerami po septembrskih poplavah v tej državi.

SKOPJE/PRIŠTINA - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po srečanju z makedonskim premierjem Dimitrom Kovačevskim v Skopju izrazila upanje, da bo makedonski parlament podprl ustavne spremembe, ki so eden od pogojev pri približevanju Evropski uniji. V okviru štiridnevne turneje po državah Zahodnega Balkana je obiskala tudi Kosovo, kjer se je sestala s predsednico države Vjoso Osmani in premierjem Albinom Kurtijem. Zavzela se je za normalizacijo odnosov med Prištino in Beogradom ter dejala, da je EU zavezana skupni prihodnosti z Zahodnim Balkanom.

ZAGREB/DUNAJ/BERLIN/RIM - Vlade več evropskih držav, med njimi Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Italije, so v zadnjih dneh tarča kritik opozicije in koalicijskih partneric, ker so se vzdržale ali glasovale proti resoluciji Generalne skupščine ZN. Ta Izrael poziva k takojšnji humanitarni prekinitvi ognja na območju Gaze, ob tem pa ne omenja terorizma v zvezi z gibanjem Hamas in ne potrjuje pravice Izraela do samoobrambe. Od 193 članic ZN je 120 držav glasovalo za, 14 jih je bilo proti, 45 pa se jih je vzdržalo. Resolucije Generalne skupščine sicer niso zavezujoče.

JERUZALEM/MOSKVA - Izraelske oblasti so Moskvo pozvale k zaščiti izraelskih državljanov in judov v Rusiji. Poziv so objavile nekaj ur po tem, ko je v nedeljo množica v večinsko muslimanski ruski republiki Dagestan vdrla na letališče, na katerem je pristalo letalo iz Tel Aviva. Policija je letališče kasneje zavarovala, pri tem pa po navedbah Moskve aretirala 60 protestnikov. Rusija je ob tem za incident obtožila Zahod in Ukrajino, kar so v Kijevu in v ZDA označili za absurd.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinska vojska je po lastnih navedbah izvedla uspešen napad z raketami in brezpilotnimi letalniki na ruski sistem zračne obrambe na zasedenem polotoku Krim. Ruski uradni kanali trdijo, da so dva napada uspešno odbili. Ruska vojska medtem nadaljuje z napadi na ukrajinskem ozemlju - v regiji Herson je bil ubit en moški, pred tem pa je bila v nočnem obstreljevanju ubita starejša ženska, ko so ruske sile zadele njeno stanovanje. O obstreljevanju so znova poročali tudi iz ruskega Belgoroda.

BEJRUT - Libanonski začasni predsednik vlade Nadžib Mikati je izjavil, da si prizadeva preprečiti vstop Libanona v vojno med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, potem ko se je v zadnjih tednih zvrstilo več incidentov in spopadov na libanonsko-izraelski meji. Ob tem je poudaril potrebo po prekinitvi ognja med izraelsko vojsko in Hamasom. Mikati je sicer v dobrih odnosih z libanonskim proiranskim gibanjem Hezbolah, s katerim si je izraelska vojska od 7. oktobra na meji med Izraelom in Libanonom večkrat izmenjala topniški ogenj.

KABUL - Po nizu potresov, ki so v začetku meseca prizadeli zahodni Afganistan, je prek humanitarnega zračnega mostu EU v mesto Herat prispelo 92 ton humanitarne pomoči za prizadeto prebivalstvo. Pomoč med drugim vključuje hrano, zdravila in šotore. V kratkem naj bi iz Brindisija in Dubaja v Herat in Kabul poleteli še dve letali s humanitarno pomočjo, je sporočila Evropska komisija. Skupaj s še načrtovanimi poleti skupna pomoč EU tej državi znaša približno 4,5 milijona evrov.

NÜRNBERG - Nemška policija je zaradi suma spodbujanja in uporabe simbolov protiustavnih organizacij blizu Stuttgarta pridržala 22-letnega bavarskega politika Daniela Halembo iz vrst skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD), je sporočilo državno tožilstvo v Würzburgu. Halemba je priznal članstvo v bratovščini Teutonia Prag iz Würzburga, v prostorih katere je policija septembra izvedla racijo. Našla je predmete z nacionalsocialističnimi simboli ter literaturo in rasistične napise.

HAMBURG - V nemškem mestu Hamburg so na gradbišču umrli najmanj štirje delavci, ki so padli z gradbenega odra. Gasilci so pojasnili, da se je oder porušil in opozorili, da je pod njim še vedno ujetih več delavcev. Na kraj nesreče je medtem prispelo 70 reševalcev. Domnevno je šlo za delavce iz Bolgarije, ki so v času nesreče gradili jašek za dvigalo, oder pa naj bi padel na najmanj osem delavcev. Vseh 700 delavcev so že evakuirali z gradbišča

VATIKAN - Konec tedna se je v Vatikanu sklenila štiritedenska škofovska sinoda o prihodnosti katoliške cerkve, na kateri so prvič sodelovali laiki in ženske. V sklepnem dokumentu so udeleženci med drugim pozvali k dodelitvi odgovornih funkcij ženskam. Vprašanja položaja žensk in vernikov skupnosti LGBTQ+ v Cerkvi so bila deležna največ nasprotovanja. Ob odprtju sinode 4. oktobra je papež Frančišek v nagovoru katolikom po svetu sicer dejal, da je "Cerkev odprtih vrat namenjena vsem".

LOS ANGELES - Vzrok smrti ameriškega igralca Matthewa Perryja še ni znan. Urad medicinskega izvedenca okrožja Los Angeles je v nedeljo posodobil kartoteko in sporočil, da je primer odložen. To običajno pomeni, da je obdukcija končana, a je treba počakati še na več podrobnosti. Po obdukciji očitno niso mogli priti do nedvoumnega zaključka, pristojni pa sedaj čakajo na rezultate toksikoloških testov.

SAN JOSE - Uporabniki družbenih omrežij Facebook in Instagram na območju EU, Evropskega gospodarskega območja (EEA) in Švice bodo od novembra naprej lahko plačevali mesečno naročnino za uporabo različic obeh omrežij brez oglasov, je uradno napovedal ameriški tehnološki velikan Meta. Na osebnih računalnikih bo naročnina znašala deset evrov, na pametnih napravah pa 13 evrov. Z uvedbo mesečne naročnine želijo pri Meti nasloviti razvijajočo se evropsko zakonodajo na področju varstva podatkov.