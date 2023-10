Arso zaradi nalivov izdal oranžno opozorilo za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo

Ljubljana, 31. oktobra - Agencija RS za okolje (Arso) je za danes zaradi napovedane večje količine padavin za severozahodno in jugovzhodno Slovenijo izdala oranžno vremensko opozorilo. Obilne padavine napovedujejo na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja. Krajevni nalivi in močni sunki vetra pa se bodo pojavljali tudi drugod po Sloveniji.