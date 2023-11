NIJZ: Ob onesnaženem zraku omejite fizične aktivnosti na prostem

Ljubljana, 2. novembra - Pred zimo in kurilno sezono, ko je zrak pri nas velikokrat onesnažen, so na NIJZ pripravili nekaj priporočil za prebivalce, kako ravnati v primeru večje onesnaženosti. Ob povišanih koncentracijah delcev PM v zraku svetujejo zmanjšanje fizičnih aktivnosti na prostem in prezračevanje notranjih prostorov, ker smo v času respiratornih obolenj.