Izrael zamrznil plačila palestinski upravi na Zahodnem bregu

Tel Aviv, 30. oktobra - Izrael je zaradi podpore napadu gibanja Hamas začasno zamrznil plačila iz naslova davkov in carin palestinski upravi na Zahodnem bregu, je danes sporočil izraelski finančni minister Bezalel Smotrič. Pojasnil je, da je kabinet premierja Benjamina Netanjahuja sicer zaprosil, naj zadevo preuči, a da so plačila do sprejetja odločitve vseeno ustavili.