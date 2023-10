Oddaja vile na Bledu po Grimsovih besedah v celoti zakonita

Ljubljana, 30. oktobra - Poslanec SDS Branko Grims zavrača poročanje portala Necenzurirano, da je izkoristil luknjo v zakonu in našel način za služenje prihodkov z oddajanjem vile na Bledu. To namreč kot samostojna podjetnica oddaja njegova soproga. Lastništvo je prijavljeno, poslovanje so kot zakonito ocenile pristojne institucije, plačani so vsi davki, pravi Grims.