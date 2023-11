Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške danes v Trstu tudi o ponovnem nadzoru na mejah

Trst, 2. novembra - Notranji ministri Slovenije, Italije in Hrvaške Boštjan Poklukar, Matteo Piantedosi in Davor Božinović se bodo danes sešli v Trstu. Po napovedih bodo govorili o zahodnobalkanski migracijski poti, krepitvi sodelovanja z Zahodnim Balkanom in začasni ponovni uvedbi nadzora na notranjih schengenskih mejah.