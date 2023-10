Minister za obrambo Marjan Šarec izpostavil pogum vseh padlih v vojni za Slovenijo

Ljubljana, 30. oktobra - Delegacije ministrstev za notranje zadeve in obrambo, Mestne občine Ljubljana in političnih strank so danes na pokopališču Žale položile cvetje k spominskim obeležjem padlim v vojni za Slovenijo 1991 in NOB. Minister za obrambo Marjan Šarec in ljubljanski župan Zoran Janković sta v nagovoru izpostavila pogum padlih v vojni za Slovenijo in NOB.