Najbolj ogroženi prebivalci Koritnice preventivno že zapuščajo svoje domove

Ljubljana, 30. oktobra - Najbolj ogroženi prebivalci Koritnice so zaradi napovedi, da bi utegnili vodotoki v prihodnjih dneh znova narasti, sledili pozivu občine Tolmin in preventivno že začeli zapuščati domove, so potrdili na občini. Za danes napovedane padavine se v Baški grapi namreč že krepijo. Teren je izredno namočen, pričakujejo tudi možnost proženja plazov.