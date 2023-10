Libanonski premier: Prizadevam si preprečiti vojno z Izraelom

Bejrut, 30. oktobra - Libanonski začasni predsednik vlade Nadžib Mikati je danes izjavil, da si prizadeva preprečiti vstop Libanona v vojno med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, potem ko se je v zadnjih tednih zvrstilo več incidentov in spopadov na libanonsko-izraelski meji. Ob tem je poudaril potrebo po prekinitvi ognja med izraelsko vojsko in Hamasom.