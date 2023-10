Resolucijo o Gazi v Varnostnem svetu ZN pripravljajo tudi nestalne članice

New York, 30. oktobra - Po neuspešnem glasovanju o štirih dosedanjih predlogih resolucij v Varnostnem svetu Združenih narodov o vojni med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas v Gazi, danes v New Yorku potekajo posvetovanja za zaprtimi vrati o predlogu resolucije desetih nestalnih članic tega najpomembnejšega organa ZN.