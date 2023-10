Na Ljubljanski borzi pred prazničnim premorom skromen promet

Ljubljana, 30. oktobra - Indeks najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes izgubil 0,06 odstotka in se oblikoval pri 1165 točkah. Večji zdrs je preprečila podražitev delnic NLB za 1,08 odstotka. Vlagatelji so pred dvodnevnim prazničnim premorom opravili za 432.745 evrov prometa, od tega več kot pol s Krkinimi delnicami in več kot četrtino z delnicami NLB.