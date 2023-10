Vreme: Ponoči oblačno s padavinami in nevihtami

Ljubljana, 30. oktobra - Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in razširil nad vso državo. Ponekod bo tudi zagrmelo. Pihal bo južni do jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal na severno do severozahodno smer. Zvečer bodo padavine ponehale. Temperature bodo sredi dneva od 12 do 20 stopinj Celzija, popoldne pa se bo ohladilo.

Opozorilo: Od danes zvečer do torka sredi dneva bo na širšem območju Julijskih Alp in njihovega predgorja lahko ponekod padlo več kot 100 litrov dežja na kvadratni meter. Krajevni nalivi in močni sunki vetra se bodo pojavljali tudi drugod po Sloveniji.

Obeti: V sredo bo po večini sončno, po nižinah bo zjutraj marsikje megla. Popoldne se bo na Primorskem oblačnost povečala. V četrtek bo na zahodu rahlo deževalo, v vzhodnih krajih pa bo dokaj sončno. Spet bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad vzhodnimi Alpami in zahodnim Balkanom slabi. Hladna fronta se od zahoda bliža Alpam. Pred njo k nam iznad Sredozemlja doteka topel in vse bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Popoldne bo v krajih vzhodno od nas še po večini sončno, drugod bo pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, predvsem ob morju tudi nevihtami. Ob severnem Jadranu se bo krepil jugo. V torek bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Pihal bo južni do jugozahodni veter, ki se bo popoldne obračal na severno smer.