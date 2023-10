Za rokometaše jesenski zbor dobrodošla stopnica v pripravah za Nemčijo

Ljubljana, 30. oktobra - Slovenski rokometaši so se v nedeljo zbrali na prvem delu priprav za nastop na evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta v Nemčiji. Selektor Uroš Zorman in povabljeni igralci bodo do 5. novembra v okviru priprav odigrali tudi dve testni preizkušnji, konec tedna jih čakata prijateljski tekmi s Srbijo v Črnomlju in Kočevju.