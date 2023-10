Madžarski voznik nevarno blago prevažal s povsem uničeno pnevmatiko

Celje, 30. oktobra - Celjski policisti so v petek na avtocesti ustavili državljana Madžarske, ki je z vlečnim vozilom prevažal nevarno blago. Policisti so pri tem ugotovili, da je imel na pogonski osi vlečnega vozila popolnoma uničeno desno pnevmatiko. Vozilo so izločili iz prometa in vozniku izdali plačilni nalog, so sporočili s Policijske uprave (PU) Celje.