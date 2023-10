V nesreči na gradbišču v Hamburgu umrlo več delavcev

Hamburg, 30. oktobra - V nemškem mestu Hamburg so danes na gradbišču umrli najmanj trije delavci, ki so padli z gradbenega odra, je sporočil tiskovni predstavnik gasilcev. Pojasnil je, da se je oder porušil in opozoril, da je pod njim še vedno ujetih več delavcev. Na kraj nesreče je medtem prispelo 70 reševalcev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.