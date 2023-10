Izrael po vdoru na letališče v Dagestanu od Rusije zahteva zaščito Izraelcev in judov

Jeruzalem/Moskva, 30. oktobra - Izraelske oblasti so v nedeljo Moskvo pozvale k zaščiti izraelskih državljanov in judov v Rusiji. Poziv so objavile nekaj ur potem, ko je množica v ruski republiki Dagestan vdrla na letališče, na katerem je pristalo letalo iz Tel Aviva. Policija je letališče že zavarovala, pri tem pa po navedbah Moskve aretirala 60 protestnikov.