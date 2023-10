Vlade več evropskih držav tarča kritik zaradi glasovanja o prekinitvi ognja v Gazi

Zagreb/Dunaj/Berlin/Rim, 30. oktobra - Vlade več evropskih držav, med njimi Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Italije, so v zadnjih dneh tarča kritik opozicije in koalicijskih partneric, ker so se vzdržale ali glasovale proti resoluciji Generalne skupščine ZN, ki Izrael poziva k izvajanju humanitarne prekinitve ognja brez obsodbe Hamasa.