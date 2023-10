Pogajanja o trgovinskem sporazumu med EU in Avstralijo propadla

Bruselj/Canberra, 30. oktobra - Pogajanja o prostotrgovinskem sporazumu med EU in Avstralijo so propadla, pri čemer strani za neuspeh krivita druga drugo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kot je nakazal avstralski kmetijski minister Murray Watt, se avstralska stran do leta 2025 ne bo vrnila za pogajalsko mizo.