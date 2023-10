Z državljani Rusije v avtomobilu ukradel gorivo in nato bežal pred policisti

Novo mesto, 30. oktobra - Policisti so v soboto prijeli moškega, ki je po tatvini goriva na bencinskem servisu na avtocesti bežal pred njimi. Pri izvozu za Dobruško vas je 21-letnik izgubil oblast nad vozilom in trčil v varovalno ograjo in avtomobil, ki je pripeljal po priključku. Ob tem je v vozilu prevažal pet državljanov Rusije, ki so nezakonito prestopili državno mejo.