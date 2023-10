V spomin na mrtve množični obiski pokopališč in polaganje vencev

Ljubljana, 1. novembra - Na današnji dan spomina na mrtve, ki je državni praznik in dela prost dan, bodo številni tradicionalno obiskali grobove umrlih svojcev in prijateljev ter v njihov spomin položili vence in prižgali sveče. Pri spomeniku vsem žrtvam vojn in z vojnami povezanim žrtvam v Ljubljani pa bo danes ob prazniku potekala osrednja državna slovesnost.