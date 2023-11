V berlinskem kinu Arsenal raznolika slovenska filmska produkcija

Berlin, 1. novembra - V slovitem berlinskem kinu Arsenal, ki deluje tudi kot Inštitut za film in video umetnost, bo od danes do četrtka potekala predstavitev slovenskih filmov z naslovom Keine Retrospektive: Slowenisches Kino (Retrospektiva, ki to ni ali slovenski filmi). Prikazanih bo osem filmov, večini projekcij bo sledil pogovor z režiserjem ali režiserko.